Una cámara de seguridad captó el violento asalto ocurrido la tarde de este jueves en la joyería Viviana Lillo, ubicada en el Mall Arauco Estación, en pleno corazón de Estación Central.

Al menos tres delincuentes, disfrazados con ropa de trabajo, irrumpieron en el local e intimidaron con armas de fuego a la vendedora, a quien agredieron físicamente antes de romper las vitrinas.

El atraco desató el pánico entre los clientes del centro comercial, ya que los sujetos huyeron por los pasillos portando sus armas a la vista de todos.

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