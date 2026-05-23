Senador Kusanovic endurece la crítica: calificó al Gobierno de "traidor" y "desleal"

El senador IND-RN por la Región de Magallanes Alejandro Kusanovic endureció su postura frente a la denominada megarreforma que actualmente se tramita en el Congreso.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el legislador adelantó que votará en contra del proyecto oficialista, citando una profunda decepción por el manejo político del Ejecutivo en su zona.

"Hace tres meses, a fines de enero, el Gobierno negoció con un sector de izquierda de Magallanes y le entregó prácticamente la región. Eso fue una tremenda falta de respeto para los magallánicos. Yo estoy molesto; negociaron a espaldas del diputado, a espaldas mías", denunció Kusanovic.

Para el senador, la actitud de La Moneda rompió la confianza necesaria para el diálogo legislativo: "Tú no puedes estar con un Gobierno que es desleal y te traiciona por conseguir un voto con tu competencia. Yo le hice todas las señales habidas y por haber y no hay caso. Así que voy a votar en contra no más".

Críticas técnicas al proyecto

Más allá del conflicto político regional, Kusanovic señaló puntos específicos de la reforma que, a su juicio, deben ser corregidos. Entre ellos, cuestionó los beneficios para grandes inversores y posibles focos de irregularidades en evaluaciones ambientales.

"Hay hartas cosas que hay que ajustar. Por ejemplo, el tema de la devolución de los gastos en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental que salgan rechazados. Ese tipo de cosas no puede ser, porque se van a prestar para negociados", advirtió.

Asimismo, criticó la invariabilidad tributaria. A su juicio, "no puede ser que el que invierta más plata va a tener más derechos garantizados. La igualdad es la parte fundamental de la Constitución. O las cosas son iguales para todos o no hay nada".

Consultado sobre la posibilidad de revertir su voto, el parlamentario fue tajante al exigir gestiones directas de reparación: "Tienen que darme disculpas, tienen que explicarme por qué lo hicieron y ver qué compensaciones le dan a Magallanes por esto".