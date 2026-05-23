Estuvo prófugo: ExColo Colo Juan Manuel Lucero enfrenta juicio por millonaria deuda con su hija

El exfutbolista Juan Manuel "Piti" Lucero, argentino nacionalizado chileno y con pasado en Colo Colo, enfrentará un juicio oral y público en Paraguay por una denuncia de incumplimiento del deber alimentario relacionada con una hija que tuvo en ese país.

De acuerdo con un reporte de ABC Color, el Juzgado Penal de Garantías número 7 de Asunción ordenó el pase a juicio del exdelantero, quien adeuda el pago de una pensión alimentaria fijada en 3 millones de guaraníes mensuales, cifra cercana a los 443 mil pesos chilenos.

El mismo medio paraguayo detalló que la deuda total atribuida a Lucero supera los 201 millones de guaraníes, equivalentes a cerca de 30 millones de pesos chilenos. Además, consignó que el exjugador fue declarado en "rebeldía" y "prófugo" hace cerca de un año y medio.

Lucero ofreció como fianza una propiedad a nombre de su actual pareja y 50 millones de guaraníes que, según la información publicada en Paraguay, fueron facilitados por un amigo. La causa seguirá ahora en la etapa de juicio oral.

El "Piti" Lucero inició su carrera en Coquimbo Unido y luego defendió a Colo Colo, Cobresal, Olimpia, Cerro Porteño, San Marcos de Arica e Iberia, entre otros clubes. En Paraguay también tuvo pasos relevantes por Olimpia y Cerro Porteño.