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Salah y Robertson se despidieron de Liverpool en empate ante Brentford

Publicado: | Fuente: ESPN (Youtube)
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Liverpool empató 1-1 con Brentford en Anfield y despidió a Mohammed Salah y Andy Robertson, leyendas del club que ganaron todo durante su etapa en los "Reds", dentro de lo que se destaca la Champions League en 2019. Los dirigidos de Arne Slot finalizaron quintos y jugarán la máxima competición de UEFA la próxima temporada, gracias a que el cuarto puesto lo ocupó Aston Villa, flamante campeón de Europa League.

Curtis Jones (57') anotó para el local, mientras que Kevin Schade (63') igualó la cuenta para la visita.

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