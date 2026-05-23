Dos ballenas jorobadas marcaron un récord al cruzar más de 14.000 kilómetros de océano abierto entre áreas de reproducción del este de Australia y Brasil, informó a EFE la bióloga ecuatoriana Cristina Castro, una de las líderes del estudio, que reunió a investigadores de Australia, Brasil, Ecuador y Estados Unidos.

Es "un avistamiento único en el mundo", dijo Castro, de Pacific Whale Foundation en Ecuador, quien ha trabajado más de 27 años en temas de ballenas y delfines, y que lideró el estudio con la australiana Stephanie Stack, de Griffith University.

"Estos dos animales deberían migrar hacia sus áreas de alimentación y regresar hacia sus áreas de reproducción", pero pasaron de un área de reproducción en Australia hacia dos puntos diferentes de reproducción en Brasil, explicó.

Los cetáceos no tienen ningún dispositivo de rastreo, pero los identificaron gracias a la plataforma global Happywhale, que trabaja con algoritmos que cotejan miles de fotografías tomadas en diferentes partes del mundo.

Cada ballena jorobada posee un patrón único en la parte inferior de su cola, similar a una huella digital, formado por pigmentaciones y cicatrices distintas.

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