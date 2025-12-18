Banda santiaguina se había acostumbrado a hacer turbazos en Rancagua

La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros detuvo, durante un operativo en la Ruta Travesía, a cinco sujetos acusados de pertenecer a una banda que perpetró múltiples robos contra locales comerciales de Rancagua (Región de O'Higgins).

El mayor Nicolás Calderón de Carabineros, jefe de la Tercera Comisaría de Rancagua, explicó el grupo estaba compuesto por dos hombres y tres mujeres provenientes "de la ciudad de Santiago", y detalló que una de las detenidas "se encontraba con una orden vigente por el mismo delito, ocurrido en esta misma localidad, durante el año 2024".

"Esta banda de delincuentes se encontraba realizando el delito de 'turbazo' en diferentes tiendas comerciales de tres malls en la comuna de Rancagua, y fueron aprehendidos con todas las especies (sustraídas), avaluadas en más de tres millones de pesos", agregó el oficial.

El operativo se realizó en el marco del Plan Nacional "Navidad Segura" de Carabineros.

Detenidos por contrabando de remedios y cigarrillos

En paralelo, la policía uniformada detuvo, en el sector de Villa Viña Santa Blanca, a dos venezolanos acusados de comercializar medicamentos y cigarrillos de contrabando.

Uno de los sujetos mantenía una orden de expulsión vigente, informó Carabineros.