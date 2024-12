Cantante urbano Balbi El Chamako fue víctima de robo en su casa de La Cisterna

Un millonario robo sufrió en la madrugada de este viernes el artista urbano Balbi El Chamako en su vivienda de La Cisterna, lugar hasta donde llegó un grupo de al menos 10 delincuentes.

El hecho ocurrió en la calle Río de Janeiro pasadas las 04:00 horas, cuando los sujetos ingresaron por la ventana de la pieza del hijo mayor del artista, de 11 años, para posteriormente intimidar a toda la familia.

Los delincuentes no se llevaron el vehículo del cantante, ya que este les advirtió que tenía un sistema GPS, pero sí se llevaron joyas y ropas avaluadas en 10 millones de pesos.

El cantante, cuyo nombre real es Patricio Oñate, relató que "empiezo a escuchar ruido, salgo de la pieza de mi hijo y voy a ver a la de al lado y ya no estaba, veo la escalera y venían entrando un par de personas. La cosa es que ahí empezaron a pedir plata, pero tratamos de calmar la situación, mantener el temple tranquilo en todo momento para que no le hicieran nada a la familia, más que nada era eso lo que me importaba, más que se llevaran las cosas, me da lo mismo eso, sino que no le hicieran nada a los niños".

El artista fue golpeado por los sujetos, por lo que debió constatar lesiones a la espera del avance de la investigación.