Tópicos: País | Policial | Robos

Carabinero baleó a sujeto que intentó robar en su casa de San Bernardo

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
En portada

Un delincuente fue baleado por un carabinero, después de que el efectivo se percatara de que este sujeto intentaba robar en su casa, ubicada en la comuna de San Bernardo.

El funcionario se encontró con el antisocial en la puerta de la vivienda de calle Diego de Medellín, y lo repelió a disparos. Posteriormente, el ladrón fue derivado hasta un centro asistencial.

Equipos especializados de Carabineros y personal de Fiscalía trabajan en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica de este hecho.

Síguenos en Google News
