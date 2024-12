Carabinero frustró a tiros el robo de un camión en Vespucio Norte

Un carabinero que se dirigía al trabajo logró frustrar a tiros el robo de un camión en la caletera de la autopista Vespucio Norte (a la altura del kilómetro 15), entre Miraflores y la Costanera Norte, muy cerca del Aeropuerto Pudahuel.

El funcionario policial, según la información preliminar, se dirigia a su trabajo cuando presenció la encerrona al camión por parte de seis delincuentes que se movilizaban en dos vehículos, por lo que disparó en varias ocasiones en contra de los delincuentes, logrando así impedir el robo.

El conductor relató que "con la llave de rueda me rompieron los vidrios de los dos lados, y yo como no les paraba, andaba para atrás y adelante, y se desesperaron. Se metió uno por la ventana y lo agarré a combos, pero con el camión en movimiento, y ahí justo llegó Carabineros y me salvó".

Al sentir los disparos, el camionero señaló que "me sentí apoyado, así que me dieron más ganas de agarrar a combos a los (asaltantes)".

La víctima también informó que el camión que conducía transportaba lácteos y que se dirigía hacia la empresa Soprole ubicada en Talagante.

El capitán Denis Vladimiro de Carabineros, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente, informó que "el carabinero se bajó de su vehículo, se identificó como funcionario (de la institución), y efectuó alrededor de seis disparos -al ser apuntado por uno de los sujetos- con su armamento particular debidamente inscrito. Según observó, habría herido a uno de estos sujetos".

Por lo anterior, la policía uniformada indaga si es que uno de los antisociales fue herido por la acción del carabinero, consultando en distintos recintos asistenciales de la capital.