Cerrillos: Guardias de banco frustraron asalto a clientes con disparo al aire

Un intento de robo fue frustrado este martes por la mañana por los vigilantes de la sucursal del Banco de Chile ubicada en Avenida Pedro Aguirre Cerda, en la comuna capitalina de Cerrillos.

El asalto ocurrió cuando las víctimas, que se dirigían a depositar una suma de cinco millones de pesos en efectivo, estaban ingresando al sector de estacionamientos de la entidad bancaria a bordo de un automóvil.

Al menos seis sujetos abordaron el vehículo de los afectados, golpeando los vidrios con la intención de sustraer un bolso que contenía el dinero. Sin embargo, el hecho fue advertido por los vigilantes privados de la sucursal, quienes reaccionaron de inmediato.

Según confirmó el capitán Ignacio Bravo, de la 34ª Comisaría de Carabineros, "los vigilantes privados de la entidad, con la finalidad de repeler este actuar de los antisociales, efectúan un disparo al aire, lo que provocó que los antisociales huyeran del lugar en dirección desconocida en un vehículo de color blanco".

La sucursal afectada se encuentra justo al lado de un Banco Santander que fue asaltado el pasado viernes.