Deportes Limache arrasó ante Cobresal y presionó a Colo Colo en la pelea por el liderato

Deportes Limache tuvo un partido soñado frente a Cobresal en El Salvador y se lució con una goleada 2-5 en el Estadio El Cobre, resultado que le permitirá dormir como líder a la espera de lo que pueda hacer Colo Colo en el cierre de la séptima fecha de la Liga de Primera.

Iniciado el compromiso, el cuadro de Victor Rivero se vio mucho más protagonista que los anfitriones y Vicente Álvarez (17') encaminó la victoria con un remate cruzado. Posteriormente, un rápido doblete de Daniel Castro (33' y 36') condicionó el trámite.

De cara al complemento, aunque Gustavo Huerta movió sus piezas vinieron dos ingresos que lapidaron el compromiso. Gonzalo Sosa (67') y César Pinares (74') ingresaron en la visita para dar la tranquilidad a un equipo que ya gozaba del liderato.

Sobre el final vino un impulso anímico "minero", ya que Steffan Pino (88') descontó y Franco Frías (90') consiguió anotar para maquillar el abultado marcador en El Salvador.

Pino tuvo chance de anotar uno más para los locales al final del encuentro, con un tiro penal, pero desperdició su oportunidad (90+5'), quedando en 2-5 el marcador final.

Con este resultado, Limache dormirá como líder con 14 puntos que lo tienen dos unidades por delante de un Colo Colo que debe jugar este lunes ante Huachipato. Mientras que Cobresal es penúltimo con 7 positivos.

El próximo desafío de ambos equipos será en el marco del inicio de la Copa de La Liga; el sábado 21 de marzo, Cobresal recibirá a Ñublense, y el domingo 22 los "tomateros" visitarán a O'Higgins de Rancagua.