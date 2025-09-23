Cerrillos: Vecinos dispararon al aire para repeler violento robo a familia

Una madrugada de terror se vivió este martes en la comuna de Cerrillos, en la intersección de Carriel Sur con El Tepual, cuando una familia fue víctima de un violento asalto en su propio hogar.

Según la información policial, cerca de las 5 de la mañana un grupo de seis delincuentes forzó el portón de ingreso de la vivienda, utilizando un "diablo" (fierro), para luego irrumpir en el inmueble.

Los antisociales, armados, amenazaron a los moradores, incluyendo a los hijos y a un matrimonio, mientras registraban la casa durante cerca de cinco minutos. El objetivo de los asaltantes era llevarse el vehículo familiar, pero no lograron abrir completamente el portón eléctrico.

La situación dio un giro debido a la rápida reacción de los vecinos. Al percatarse de que la familia estaba siendo asaltada, varios residentes de los domicilios aledaños comenzaron a disparar al aire y a activar alarmas comunitarias.

Esta acción, que incluyó gritos y disparos, logró disuadir a los delincuentes, quienes finalmente huyeron del lugar. Los asaltantes se llevaron varios objetos de valor, aunque no lograron sustraer el vehículo de la familia.

Acusan lento accionar de Carabineros

La víctima, dueño de casa, relató haber llamado seis veces a Carabineros, pero la policía tardó aproximadamente dos horas en llegar al lugar para tomar la denuncia. Esta demora generó una profunda frustración en la familia afectada.

De hecho, el propietario de la vivienda manifestó a un comandante de Carabineros, y a los medios de comunicación, que tras la larga espera y afortunadamente sin personas lesionadas en su núcleo familiar, ya no tenía sentido efectuar la denuncia.

Hasta el momento, Carabineros no ha conversado con el afectado ni ha recibido la denuncia formal.

El incidente ha levantado interrogantes sobre el uso de armas por parte de los vecinos. Aunque el dueño de casa y otros residentes entrevistados afirman que los disparos fueron al aire, la situación plantea la necesidad de investigar si estas armas están inscritas y si su uso es legal.