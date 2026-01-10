Jeannette Jara en la Fiesta de los Abrazos: "La derrota siempre es breve"

Este 10 y 11 de enero se desarrolla una nueva edición de la tradicional Fiesta de los Abrazos, en el Estadio Popular Leonel Sánchez de Recoleta, encuentro organizado por el Partido Comunista que reúne espectáculos musicales, foros políticos, gastronomía, literatura y espacios de debate.

A la jornada inaugural asistieron diversas figuras del mundo político, entre ellas parlamentarios, dirigentes de partidos progresistas y ministros de Estado.

Una de las presencias más comentadas fue la de la excandidata presidencial Jeannette Jara, quien llegó acompañada por la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, y del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en una de sus primeras apariciones públicas tras la derrota en la segunda vuelta presidencial.

En su llegada al recinto, Jara valoró el sentido histórico y político del encuentro: "Es muy bonito estar acá en la Fiesta de los Abrazos, porque se basa en algo que a veces hace mucha falta en política, que es la fraternidad".

La exabanderada del oficialismo también reflexionó sobre el proceso electoral recién concluido y el escenario que se abre para el progresismo.

"Nunca me imaginé que iba a ser candidata. Después pensamos que íbamos a ganar las primarias, las ganamos; fuimos a la primera vuelta, la ganamos; fuimos a la segunda vuelta, se puso difícil, pero los proyectos se construyen y derrota siempre es breve", señaló.

Durante la actividad también se realizó un homenaje a destacadas figuras del mundo cultural, como el muralista Alejandro "Mono" González, el músico Valentín Trujillo y el comediante Bombo Fica.

En paralelo, se desarrollaron reflexiones sobre el rol que asumirá el progresismo como oposición ante el gobierno del recientemente electo presidente José Antonio Kast. Además, se espera la visita del Presidente Gabriel Boric.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, advirtió señales "preocupantes" en las primeras definiciones del nuevo gobierno, mientras que el secretario general del PPD, José Toro Kemp, subrayó la necesidad de mantener la unidad del sector.

"Vamos a ser una oposición dialogante para los objetivos de Chile, pero implacable para defender los avances que hemos logrado", sostuvo Martínez.

La Fiesta de los Abrazos contempla además una nutrida parrilla musical, con presentaciones de artistas como Carmen Prieto, Calle Mambo, Leo Soto y La Sonora de Todos, además de foros políticos que abordan los desafíos del nuevo ciclo político.

La entrada tiene un valor de $8.000 y se adquiere exclusivamente en la boletería del recinto.