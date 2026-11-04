Delincuente se tiró al Río Mapocho tras robar teléfono en Providencia

Un delincuente se lanzó al Río Mapocho luego de haber asaltado a una mujer y ser perseguido por personal municipal hasta el sector de Avenida Pedro de Valdivia; fue detenido posteriormente a la altura de la Estación Mapocho, en Santiago.

De acuerdo a información policial, se trató de un robo realizado por tres "bicichorros" contra una transeúnte, a quien la golpearon en la cara para quitarle su teléfono. En la huida fueron vistos por personal municipal, que inició una persecución por las calles de la comuna.

El mayor Ignacio Lowert, de la 19ª Comisaría de Providencia de Carabineros, precisó que a través de las cámaras municipales y policiales "se pudo ir monitoreando el desplazamiento de la persona y este detenido solo sale del caudal y con ayuda de Bomberos se produce la detención en la ribera del del río Mapocho".