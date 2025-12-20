Delincuentes asaltaron a familia en Colina y abusaron sexualmente de una de las víctimas

Un asalto se registró en la comuna de Colina, Región Metropolitana, donde un grupo de alrededor de seis sujetos ingresaron armados hasta un domicilio donde robaron diversas especies y abusaron sexualmente de una de las víctimas.

De acuerdo a información policial, los sujetos entraron a rostro cubierto a la vivienda, ubicada en el pasaje Abate Juan Ignacio Molina, tras forzar el portón perimetral y la puerta de ingreso. Una vez dentro, intimidaron a las víctimas con armas de fuego e incluso maniataron a una adulta mayor, de 70 años.

Durante la revisión del inmueble, los sujetos subieron hasta el segundo piso donde encontraron a una tercera víctima, quien fue sometida a abusos sexuales por dos de los antisociales.

El capitán Héctor Casanova, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, precisó que "maniataron al dueño del domicilio, a la pareja de este la hacen ingresar a un dormitorio, donde roban distintos tipos de elementos tecnológicos".

"Después suben al segundo nivel y sustraen desde una caja fuerte tres tipos de armamentos: un rifle, una pistola y una escopeta, las cuales eran utilizadas el uso deportivo, además de cartuchería. Una de las víctimas, fue maniatada y otra fue abusada sexualmente", relató.

El carabinero apuntó que las armas sustraídas estaban debidamente inscritas a nombre del hijo de las víctimas, de 31 años, que no se encontraba en el lugar al momento del robo. En tanto, el avalúo de lo sustraído asciende hasta los nueve millones de pesos.

Las víctimas fueron trasladadas al SAR de Colina, para constatar las lesiones respectivas.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada Investigadora de Robos Metropolitanos Sur de la Policía de Investigaciones para esclarecer el hecho.