La comunidad católica de Concepción (Región del Biobío) manifestó su profundo rechazo tras registrarse un insólito hecho delictual al interior de la Parroquia del Sagrario, donde una feligresa sufrió el hurto de sus pertenencias mientras se encontraba en un momento de oración.

Ante la vulneración de este espacio sagrado, los representantes del templo informaron que ya se iniciaron los procedimientos legales y la denuncia policial correspondiente.

La parroquia también instó a los fieles a fortalecer la "vigilancia fraterna" y a mantenerse alerta con sus objetos personales en todo momento para evitar futuras situaciones similares, haciendo además un llamado espiritual a la comunidad para "orar por la tranquilidad de nuestra hermana afectada y por la conversión de quienes han obrado erradamente".

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