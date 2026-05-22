La nómina de la selección Chilena para amistosos con Portugal y RD del Congo

El técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, dio a conocer la lista de jugadores convocados para los amistosos que la Roja sostendrá ante Portugal el próximo sábado 6 de junio y la República Democrática del Congo el martes 9 de dicho mes.

En el listado de los porteros figuran Lawrence Vigouroux y Thomas Gillier, de Swansea City y Montreal, respectivamente, además del regreso de Brayan Cortés, quien actualmente milita en Argentinos Juniors.

Entre los defensores destacan nombres como Francisco Sierralta, Matías Pérez e Iván Román, quienes se suman a Guillermo Maripán, Igor Lichnovsky y Gabriel Suazo. También fueron citados los valores locales Francisco Salinas de Coquimbo Unido y Diego Ulloa de Colo-Colo.

El mediocampo cuenta con una mixtura de juventud y recorrido, liderado por Rodrigo Echeverría, Víctor Méndez y Vicente Pizarro. Sorprende además las inclusiones de Nils Reichmuth de FC Thun de Suiza y el joven Agustín Arce de Universidad de Chile.

La ofensiva, en tanto, tiene como principales figuras a Darío Osorio, Gonzalo Tapia e Iván Morales, sumado a Lucas Cepeda y al buen momento de Clemente Montes en Universidad Católica.

Entre las grandes ausencias se encuentran nombres como el de Alexis Sánchez y otros habituales como Ben Brereton Díaz, además de la baja de última hora de Erick Pulgar.

Nómina de la Roja

Arqueros



Lawrence Vigouroux (Swansea City AFC/GAL)

Thomas Gillier (CF Montreal/CAN)

Brayan Cortés (Argentinos Jrs/ARG)

Defensores



Felipe Faúndez (O'Higgins)

Francisco Salinas (Coquimbo Unido)

Francisco Sierralta (Auxerre/FRA)

Matías Pérez (Lecce/ITA)

Iván Román (Atlético Mineiro/BRA)

Guillermo Maripán (Torino/ITA)

Igor Lichnovsky (Fatih Karagumruk/TUR)

Gabriel Suazo (Sevilla/ESP)

Diego Ulloa (Colo Colo)

Volantes

Rodrigo Echeverría (Club León/MEX)

Víctor Méndez (Colo Colo)

Vicente Pizarro (Rosario Central/ARG)

Felipe Loyola (Pisa/ITA)

Matías Sepúlveda (Lanús/ARG)

Lautaro Millán (Independiente/ARG)

Agustín Arce (Universidad de Chile)

Nils Reichmuth (FC Thun/SUI)

Delanteros