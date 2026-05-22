La nómina de la selección Chilena para amistosos con Portugal y RD del Congo
La Roja enfrenta dos partidos en junio.
La Roja enfrenta dos partidos en junio.
El técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, dio a conocer la lista de jugadores convocados para los amistosos que la Roja sostendrá ante Portugal el próximo sábado 6 de junio y la República Democrática del Congo el martes 9 de dicho mes.
En el listado de los porteros figuran Lawrence Vigouroux y Thomas Gillier, de Swansea City y Montreal, respectivamente, además del regreso de Brayan Cortés, quien actualmente milita en Argentinos Juniors.
Entre los defensores destacan nombres como Francisco Sierralta, Matías Pérez e Iván Román, quienes se suman a Guillermo Maripán, Igor Lichnovsky y Gabriel Suazo. También fueron citados los valores locales Francisco Salinas de Coquimbo Unido y Diego Ulloa de Colo-Colo.
El mediocampo cuenta con una mixtura de juventud y recorrido, liderado por Rodrigo Echeverría, Víctor Méndez y Vicente Pizarro. Sorprende además las inclusiones de Nils Reichmuth de FC Thun de Suiza y el joven Agustín Arce de Universidad de Chile.
La ofensiva, en tanto, tiene como principales figuras a Darío Osorio, Gonzalo Tapia e Iván Morales, sumado a Lucas Cepeda y al buen momento de Clemente Montes en Universidad Católica.
Entre las grandes ausencias se encuentran nombres como el de Alexis Sánchez y otros habituales como Ben Brereton Díaz, además de la baja de última hora de Erick Pulgar.
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