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Tópicos: Magazine | Personajes

Daniela Nicolás destrozó a su expareja, el doctor Arriagada: "Es tan malo y narcisista"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El médico se hizo conocido en la farándula por ser el viudo de Javiera Suárez.

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La ex Miss Universo Chile, Daniela Nicolás, envió un duro mensaje en contra de su expareja, el doctor Cristián Arriagada, en medio de rumores por el nuevo romance de él.

Según aseguran algunos portales especializados, el viudo de la periodista Javiera Suárez se encuentra en una relación con la modelo Kika Silva luego de que esta finalizara su romance con el actor Gonzalo Valenzuela.

Fue en ese contexto que Nicolás, que tuvo un romance con Arriagada durante la época de la pandemia, se contactó con la periodista Cecilia Gutiérrez de "Hay que decirlo" para opinar sobre el tema.

"No quiero hablar", comenzó diciendo y remató que "sin embargo él es un hombre tan malo y tan narcisista que no merece ni tiempo para perderlo hablando de él".

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