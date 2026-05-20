Con apoyo del GOPE de Carabineros, personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y del Bioparque Buinzoo lograron capturar a un puma (Puma concolor) que merodeaba en un sector poblado de Champa, en la comuna de Paine.

El ejemplar, que se encontraba en buenas condiciones, fue trasladado al centro de rehabilitación Refugio Animal Cascada en el Cajón del Maipo, donde se le realizarán los exámenes necesarios para determinar su estado de salud y evaluar una posible reinserción en su hábitat.

El director regional (s) del SAG Metropolitano, Juan Valenzuela, explicó que “esta zona anteriormente era productiva, donde habitualmente el león -como lo llamaban los lugareños- siempre estuvo presente. Sin embargo, producto de la presión inmobiliaria y de la expansión de viviendas hacia los suburbios de la región, lo que antes eran parcelas productivas hoy son parcelas de agrado y propiedades que estos animales solían recorrer en otras condiciones".

Además, el organismo recordó que el puma es una especie protegida por la Ley 19.473, por lo que su caza y captura están prohibidas; y en caso de avistar uno de estos animales en zonas pobladas, se recomienda no acercarse y dar aviso inmediato a Carabineros, a la seguridad ciudadana local o directamente al SAG.

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