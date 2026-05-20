Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago6.5°
Humedad90%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Capturan puma en sector poblado de Paine y evalúan regreso a su hábitat

Publicado: | Fuente: SAG
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Con apoyo del GOPE de Carabineros, personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y del Bioparque Buinzoo lograron capturar a un puma (Puma concolor) que merodeaba en un sector poblado de Champa, en la comuna de Paine.

El ejemplar, que se encontraba en buenas condiciones, fue trasladado al centro de rehabilitación Refugio Animal Cascada en el Cajón del Maipo, donde se le realizarán los exámenes necesarios para determinar su estado de salud y evaluar una posible reinserción en su hábitat.

El director regional (s) del SAG Metropolitano, Juan Valenzuela, explicó que “esta zona anteriormente era productiva, donde habitualmente el león -como lo llamaban los lugareños- siempre estuvo presente. Sin embargo, producto de la presión inmobiliaria y de la expansión de viviendas hacia los suburbios de la región, lo que antes eran parcelas productivas hoy son parcelas de agrado y propiedades que estos animales solían recorrer en otras condiciones".

Además, el organismo recordó que el puma es una especie protegida por la Ley 19.473, por lo que su caza y captura están prohibidas; y en caso de avistar uno de estos animales en zonas pobladas, se recomienda no acercarse y dar aviso inmediato a Carabineros, a la seguridad ciudadana local o directamente al SAG.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados