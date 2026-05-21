Libertadores: Conmebol comunicó sanción a Barcelona a horas del duelo con U. Católica

- Revisa la resolución de la Conmebol.

La Conmebol comunicó una sanción contra Barcelona Sporting Club a horas del duelo frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores, luego de una infracción cometida en el partido que ambos equipos disputaron el 29 de abril de 2026.

Según la resolución de la Comisión Disciplinaria, el elenco ecuatoriano deberá pagar una multa de 3.000 dólares por incumplir el artículo 7.3.4.4 del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2026, referido a las normas de la conferencia de prensa posterior a los encuentros.

El organismo además advirtió a Barcelona que, en caso de repetir una infracción de igual o similar naturaleza, se aplicará lo dispuesto en el artículo 27 del Código Disciplinario de la Conmebol sobre reincidencia.

La multa será debitada automáticamente de los montos que el club reciba por derechos de televisión o patrocinio.

Barcelona visita a la UC este jueves, a las 20:30 horas, por la quinta fecha del Grupo D.