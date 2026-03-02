Detienen a presunto implicado en baleo a adolescente en Maipú

Tras un operativo conjunto, Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Occidente lograron la captura de un sujeto presuntamente involucrado en el robo con homicidio frustrado de un adolescente de 16 años ocurrido el pasado 27 de febrero en la comuna de Maipú, donde un grupo de delincuentes interceptó a la víctima y a su padre.

Durante un asalto en la intersección de El Conquistador con Camino Rinconada, los atacantes dispararon a la cabeza del menor, quien actualmente se debate entre la vida y la muerte en estado de extrema gravedad.

El detenido fue trasladado a un cuartel policial a la espera de su formalización, la cual se llevará a cabo durante la mañana de este martes en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.