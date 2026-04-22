Familia sufrió violento asalto a su domicilio en San Miguel

Delincuentes protagonizaron este miércoles un violento asalto a una vivienda particular, ubicada en la esquina de Fernando Lazcano con José Joaquín Prieto, en la capitalina comuna de San Miguel.

Según información policial, entre cuatro a cinco encapuchados ingresaron a la fuerza al domicilio cerca de las 1:00 horas, momento en que las víctimas, un matrimonio y su hija de seis años, se encontraban durmiendo.

"Al dueño de casa lo amarran de manos y lo llevan al living; luego, también llevan allí a la dueña de casa junto a su hija, y proceden a revisar el inmueble", indicó el subprefecto de la PDI Rubén Plaza.

A bordo del vehículo familiar, los antisociales derribaron el portón de la casa para huir, y posteriormente abandonaron el auto en la población Exequiel Fernández, en la comuna de Ñuñoa.

Plaza añadió que los antisociales "sustrajeron diversas especies, además del vehículo, el avalúo que tenemos aproximado es de alrededor de 30 millones de pesos".

Por otro lado, afirmó que "las víctimas se encuentran en estado de shock", especialmente porque "el dueño de casa recibió un golpe con la empuñadura de un arma de fuego".

Equipos especializados de Carabineros están en busca de los responsables de este delito.