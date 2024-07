Un grupo de antisociales ingresó de manera violenta a una vivienda de la comuna de La Cisterna, delito conocido como "turbazo", para luego amenazar y golpear a los moradores.

Hasta el lugar llegaron aproximadamente seis sujetos, quienes hicieron ingreso a un domicilio cercano a la Intermodal de La Cisterna. Éstos portaban armas de fuego, por lo que amenazaron a los dueños de casa.

"Me empezaron a golpear y lo único que pedían era dinero, si teníamos joyas de oro, lo único que pedían eran cosas de valor. Entraron y me robaron mi camioneta, con la misma camioneta rompieron el portón completo, se llevaron todo", relató la víctima dueño de casa.

"Me amenazaron de muerte, pegándome, que si querían me mataban porque como era menor de edad, iba a salir (impune); me pegaron con la pistola varias veces en la cabeza, me rompieron, tengo puntos en dos lados de la cabeza", añadió.

Los delincuentes se dieron a la fuga, y por este caso no hay personas detenidas.