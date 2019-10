Hombre murió tras perseguir a sujetos que intentaron asaltarlo

Dos sujetos mataron a un hombre en plena calle luego de intentar robarle su vehículo durante este viernes, en la comuna de San Ramón.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, un hombre de 41 años se trasladaba a dejar a sus sobrinos al colegio cuando dos sujetos intentaron robarle el automóvil y sin éxito escaparon del lugar.

Tras esta situación, la víctima persiguió a los dos asaltantes -a uno de los cuales atropelló- y estos le propinaron un disparo, dejándolo en estado grave.

El hombre fue trasladado a la atención primaria de salud en La Granja, sin embargo, falleció en la ambulancia que lo trasladaba.

Un vecino y testigo del hecho, que ayudó a la víctima a perseguir a los delincuentes, indicó que los encontraron tras recorrer unas cuadras y "nos pusimos a pelear, y uno me dispara como cinco veces, no me llegó ninguno y ahí me pongo a pelear con otro".

"Mientras peleaba con él y el otro arrancaba, llegó mi vecino a salir persiguiendo al otro y ahí en Santa Rosa lo encuentra, se ponen a pelear y ahí le pegaron un balazo", declaró.

No hay detenidos por este hecho ocurrido en Santa Rosa con Tomé, donde se realizan las diligencias correspondientes y, además, se revisan las cámaras de seguridad.