Millonario robo afectó a dueña de fonda "La Grandiosa Bertita"

Un grupo de seis delincuentes protagonizó un robo durante la noche de este domingo en la vivienda de Berta Brito, dueña de la fonda "La Grandiosa Bertita", en La Legua, en la comuna de San Joaquín.

Según explicó la misma víctima, al no encontrar dinero los sujetos sustrajeron ropa, objetos de valor y tres vehículos desde el inmueble.

"Estábamos en el dormitorio conversando cuando sentimos algo que se quebró y era la puerta. Veo que a mi hija la traen arrastrando, todos venían con pistolas (...) amarraron a mi hijo, después me amarraron a mí y después la amarraron a ella y le pusieron un calcetín en la boca. A mí me amarraron las manos y los pies, y yo le dije 'no tengo plata'", relató Brito.

El teniente Pablo Letelier indicó que "el avalúo preliminar que se está haciendo es del orden de 90 millones de pesos. Se efectuó un despliegue de los equipos especializados de Carabineros, personal de Labocar se encuentra periciando el sitio del suceso y tenemos personal investigativo del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos y el Departamento OS9 realizando las diligencias para dar con estos sujetos".

Hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero de los sujetos.