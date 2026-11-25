Tres sujetos robaron diversos artículos tecnológicos desde un departamento de Ñuñoa, cuya propietaria dejó el ventanal abierto mientras se encontraba afuera.

Los hechos ocurrieron en la calle Monseñor Eyzaguirre, donde los antisociales llegaron en bicicletas, forzaron el portón, escalaron el edificio e ingresaron al inmueble ubicado en el piso dos.

La víctima del robo, identificada como Ximena, relató que "eran tres tipos que forzaron el portón; la verdad, lo levantaron. Después entraron y se dieron una vuelta por el edificio y, como vieron que no podían robar por la parte interna, se dieron otra vuelta y seguramente vieron que yo tenía un poco abierta la ventana, por lo que rajaron la malla de protección".

Posteriormente, los sujetos "robaron computadores, una tablet, registraron cajones... un vecino me dijo que andaban con audífonos; entonces, al parecer, se avisaron entre ellos (del ruido que estaban haciendo) y salieron rápido", señaló la afectada.

Carabineros indicó que por el momento no hay una denuncia formal sobre lo ocurrido, pero que la SIP de la 18ª Comisaría abrió una investigación de oficio para dar con los responsables.