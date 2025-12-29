Ocho detenidos tras millonario robo tecnológico y accidentada persecución en Providencia

Un grupo de ocho delincuentes fue detenido este lunes por la madrugada tras protagonizar un robo en una tienda de artículos tecnológicos y videojuegos ubicada en la Avenida Manuel Montt, en la comuna capitalina de Providencia.

Los sujetos utilizaron herramientas de corte industrial, específicamente una sierra circular y un "galletero", para romper la cortina metálica e ingresar al recinto y sustrajeron diversos equipos computacionales cuyo valor fue estimado preliminarmente en cerca de 16 millones de pesos.

La huida de los antisociales fue interceptada por personal de Seguridad Ciudadana de la comuna, lo que dio inicio a una intensa persecución por diversas calles del sector.

Durante el seguimiento, los delincuentes lanzaron elementos metálicos conocidos como "miguelitos" a la calzada para frenar a las patrullas.

Esta acción provocó que uno de los vehículos municipales perdiera el control y terminara volcando. A pesar de los daños de consideración en el automóvil, los ocupantes de la patrulla resultaron ilesos.

"Posteriormente, tras la huida a pie de estos sujetos, personal municipal logró la detención de los ocho individuos", detalló el teniente José Villarroel, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros, confirmando además que entre los capturados se encuentra un menor de edad.

Los ocho detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención durante la jornada de hoy.