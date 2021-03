Reconocido neurocirujano sufrió violento "portonazo" en Ñuñoa

El reconocido doctor Jorge Mura, vicepresidente de la Sociedad de Neurocirugía de Chile, sufrió un violento "portonazo" junto a su esposa este jueves en la comuna de Ñuñoa, en el sector centro oriente de Santiago.

El hecho ocurrió en la calle Francisco Solano Astaburuaga, cuando el médico, jefe de urgencias del Hospital de Neurocirugía de Providencia, volvía a su casa en su automóvil.

"(Tras abrir el portón del domicilio) me siento y aparece una cantidad importante de personas, entre seis y ocho personas con mascarillas. Cuando me senté en el auto lo alcancé a encender y se me abalanzaron. Me pusieron una pistola en la cabeza, no pude determinar si era de verdad o de fogueo", relató el doctor Mura a la prensa.

El profesional no opuso resistencia: "Yo soy neurocirujano y no me interesaba que me pusieran una bala en la cabeza. Mi padre es carabinero en retiro, así que él siempre me explicó que en este tipo de situaciones hay que comportarse de la manera más calmada posible", indicó.

Carabineros informó que uno de los dos vehículos en que se movilizaban los asaltantes fue abandonado en la comuna de Huechuraba, en el sector norte de la capital.

El paradero de los delincuentes por el momento es desconocido.