Roban 1,5 millones a guardias en el barrio 10 de Julio

Un asalto se registró durante las últimas horas en la intersección de las calles Argomedo y Raulí, en la comuna de Santiago, donde un grupo de sujetos intimidó con armas de fuego y blancas a guardias de seguridad que realizaban el retiro de una gaveta con dinero desde un local comercial del barrio 10 de Julio.

De acuerdo con antecedentes policiales, al menos tres individuos asaltaron a los vigilantes y huyeron a bordo de un vehículo utilitario con un botín de 1,5 millones de pesos, pero "en una distancia muy corta, botan la gaveta al exterior", explicó el teniente coronel Bernardo Leiva, de la Prefectura Santiago Central de Carabineros.

El vehículo usado por los delincuentes fue hallado más tarde en la comuna de Huechuraba.