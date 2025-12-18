Robaron camión de valores y lo incendiaron: Conductor está desaparecido

Un intenso operativo policial se desarrolla este jueves en la zona sur de la Región Metropolitana tras el hallazgo de un camión de transporte de valores de la empresa Prosegur en la comuna capitalina de Puente Alto.

El vehículo fue encontrado incendiándose al interior de un taller de desabolladura y pintura, presentando claros indicios de haber sido intervenido mediante el método de oxicorte para vulnerar su blindaje.

El coronel Ignacio Toledo, de Carabineros, explicó en un punto de prensa que el incidente comenzó cerca de las 11:25 horas en el centro de Puente Alto.

"El camión se encontraba efectuando el retiro de remesas desde dos locales comerciales cuando los tres vigilantes privados a cargo descendieron del vehículo. Trascurridos unos 15 minutos, al volver a la ubicación donde estaba estacionado el transporte, este ya no se encontraba en el lugar", detalló el oficial.

La principal incógnita y preocupación de las autoridades radica en el paradero del conductor del blindado. Hasta el momento, se ha perdido todo contacto telefónico con él, por lo que no se descarta ninguna hipótesis: desde un posible secuestro hasta su presunta participación en el delito.

"Al momento no se mantiene contacto telefónico con el conductor ni tampoco se sabe de su paradero", enfatizó Toledo.

Debido a la ausencia de violencia directa en el sitio de la desaparición, la autoridad calificó el hecho inicialmente como un hurto. "No habría uso de armamento de fuego ni una intimidación al personal de la empresa de seguridad", precisó el coronel.

El hallazgo se produjo gracias al aviso de testigos y de los dueños del taller ubicado en calle Bernardo O'Higgins. Al llegar, los equipos de emergencia constataron que el camión ardía con sus puertas abiertas y con evidentes señas de manipulación térmica. "El vehículo presenta claras señales de haber sido manipulado mediante oxicorte", indicó el jefe policial, confirmando además el hallazgo de herramientas vinculadas al robo en el sitio del suceso.

Por orden del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de las unidades especializadas de Labocar y el OS9 de Carabineros.