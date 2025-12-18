Estudio: Regularizar migrantes venezolanos puede tener impacto fiscal positivo en Chile

La regularización e integración efectiva del casi medio millón de migrantes venezolanos contribuiría a incrementar en 1,28% los ingresos fiscales de Chile, el país con la tasa de ocupación más amplia de migrantes en Latinoamérica.

Así lo considera el estudio Análisis de la Contribución Fiscal y Económica de la Migración Venezolana, realizado por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), vinculada con Naciones Unidas, y publicado con motivo este jueves del Día Internacional del Migrante.

El documento cifra en 669.400 la población actual de migrantes venezolanos en Chile y subraya que es la que tiene una mayor intención de permanecer en el país y no volver a su patria de toda la región, con 82%.

"La población es joven y activa, con una edad promedio de 36 años (frente a un promedio local mayor de 40 años). Más del 50% de los migrantes tienen entre 18 y 39 años y poseen un nivel educativo alto: 36,8% tiene educación universitaria, 19,7% tiene educación técnica, 2,2% cuenta con maestría o doctorado y solo el 36% tiene educación secundaria como nivel máximo", afirma.

Migrantes venezolanos en Chile presentan alto gasto local y bancarización superior a la media regional, afirma el informe OIM. (FOTO: ATON)

"Se proyecta una intención de permanencia: el 82% de los migrantes venezolanos en Chile ha manifestado su intención de quedarse en el país, siendo uno de los porcentajes más altos de la región", subrayó.

Pese a estas buenas cifras, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, prometió mano dura con la migración, en la misma línea que Estados Unidos, y expulsiones masivas de migrantes.

Mucho trabajo y clave para el desarrollo demográfico

El estudio también señala que existe una alta ocupación entre los migrantes venezolanos, tanto en el mercado formal como en el informal, y subraya su valor en el rejuvenecimiento de una población chilena afectada por el descenso de los nacimientos.

"En países como Chile, la migración ha sido crucial para contrarrestar la disminución de nacimientos y el envejecimiento poblacional, ayudando a mantener una base activa y productiva de trabajadores", señala.

"Chile destaca por tener la tasa de ocupación migrante más alta entre los países estudiados, aunque existen brechas salariales notables entre formales e informales. El 89% de los migrantes venezolanos en Chile tiene empleo, en comparación con el 64% de la población chilena", compara.

"Este patrón sugiere una contribución inmediata y una tendencia favorable hacia la ocupación activa de los migrantes en diversos mercados laborales", argumenta.

José Antonio Kast, presidente electo, prometió "mano dura" frente a la inmigración en el país. (FOTO: ATON)

De esos trabajadores, el ingreso medio mensual de los regularizados ronda los 958 dólares, mientras que el de los informales desciende a 495 dólares, según datos del estudio.

"El 29% de los trabajadores dependientes son informales, cifra que sube al 75% en el caso de los trabajadores independientes", señala el estudio, que también registró las quejas por discriminación en el entorno laboral.

"Un 37,4% reportó largas jornadas laborales y un 17% afirmó recibir salarios menores a los acordados", destacó.

Impacto tributario positivo

El informe también subraya el impacto tributario positivo de los migrantes en Chile, un factor que está relacionado con el hecho de que la economía chilena es más formalizada que otras de la región, lo que le permite "al Estado capturar mejor las contribuciones".

La migración venezolana aportó 409,7 millones de dólares a la economía chilena en 2022, un 1,03% de los ingresos fiscales totales de Chile, que equivale al 0,15% del PIB chileno, señala.

"Si se eliminaran barreras de regularización y laborales, el aporte podría subir a 510 millones de dólares y esto elevaría el impacto al 1,28% de la recaudación fiscal total", advierte.

Gasto y remesas

Aunque los migrantes venezolanos envían importantes remesas para ahorrar y apoyar a sus familias, igualmente aportan a Chile con altos márgenes de consumo y están más bancarizados que en el resto de la región.

"El gasto se destina principalmente a Vivienda y servicios (36,9%), seguido de Alimentación (24,5%). Destaca también un 11,2% destinado al pago de deudas, uno de los más altos de la región. Un 69% envía remesas también a Venezuela", subrayó.

"El 75,2% de los venezolanos en Chile está bancarizado, superando ampliamente el promedio regional (que es del 27-46% en otros países andinos)", señaló.

Con el 82 % de intención de permanencia, la comunidad venezolana en Chile se consolida como un factor clave para el futuro demográfico y productivo del país. (FOTO: ATON)

Todo ello pese a que existen importantes barreras legales, como la Ley de Migración N° 21.325 que "exige estatus regular para trabajar y prohíbe el cambio de estatus de turista a trabajador dentro del país".

Y el Código del Trabajo, que en su artículo 109 "limita la contratación de extranjeros al 15% de la planilla de una empresa (o exige que el 85% sean chilenos), salvo excepciones técnicas".

Kast utilizó un conteo de días durante la campaña electoral advirtiendo a los migrantes cuantos quedaban para su llegada al poder, pero una vez electo ha rebajado las expectativas en este y en otros asuntos, pidiendo a la población paciencia para las reformas prometidas.