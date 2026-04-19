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Tópicos: País | Policial | Robos

Robo en local al interior de mall en Quilicura terminó con un detenido y un vehículo recuperado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los hechos afectaron a la tienda Patagonia del centro comercial Buenaventura, donde cinco sujetos llegaron en dos móviles y sustrajeron prendas de ropa.

Posteriormente, uno de los autos involucrados -que tenía encargo vigente- fue divisado en Huechuraba por Carabineros, que detuvo a su conductor, pero no halló la mercancía.

Robo en local al interior de mall en Quilicura terminó con un detenido y un vehículo recuperado
 @carabprnorte (X)

El otro móvil usado por los antisociales en el robo logró huir con las especies robadas, por lo que se investiga el paradero de éstas y de los demás responsables.

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Carabineros detuvo a un sujeto y recuperó un automóvil con encargo vigente luego de un robo de prendas que afectó a una tienda del mall Buenaventura de la comuna de Quilicura; procedimiento, que, sin embargo, todavía no ha dado con el hallazgo de las especies sustraídas. 

Los hechos afectaron a la tienda Patagonia del centro comercial durante la tarde, donde al menos cinco sujetos llegaron a bordo de dos vehículos y, posteriormente, un grupo de ellos ingresó encapuchado e intimidó al guardia. 

Los antisociales entraron con "elementos con los que pueden cortar los seguros de las prendas de vestir", por lo que tomaron la mercancía y "salieron (del recinto) con las especies sustraídas", dijo el capitán de Carabineros Esteban Jiménez, de la Comisaría N°49 de Quilicura.

Después, uno de los móviles bloqueó una ruta para facilitar el paso del otro, que logró huir de la escena. 

Finalmente, Carabineros divisó en Huechuraba a uno de los vehículos involucrados en el robo, por lo que detuvo a su conductor, que tenía antecedentes.

El móvil interceptado tenía encargo vigente por robo y, en su interior, se hallaron miguelitos, pasapontañas y guantes. Sin embargo, no se encontró la mercancía sustraída.

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