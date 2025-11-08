Robo y disparos dentro del mall Arauco Maipú

Un violento asalto protagonizado por al menos cuatro delincuentes a rostro cubierto al interior del Mall Arauco Maipú generó momentos de gran pánico entre clientes y trabajadores durante la tarde de este sábado.

El robo se registró específicamente en el sector de perfumería de la tienda Ripley, en un momento de alta afluencia de público, y culminó con disparos al interior del centro comercial.

"Fue un grupo de aproximadamente cuatro sujetos, premunidos con armas de fuego y con sus rostros cubiertos. Intimidaron a las personas que se encontraban en el interior, específicamente a los atendedores de la misma tienda, quebrando las vitrinas del sector de perfumería y óptica, y sustrajeron diferentes especies para luego efectuar disparos y huir del lugar en un vehículo de color blanco", informó el teniente coronel Gustavo Tapia de Carabineros, de la Prefectura Santiago Rinconada.

El asalto, que testigos identificaron como un "turbazo", se desarrolló rápidamente, provocando la huida desesperada de la gente.

Una testigo relató a Cooperativa el nivel de caos vivido: "Empezó toda la gente a correr y escuchamos unos disparos, dos disparos muy fuertes, y corrimos hacia París, porque ellos nos protegieron y después cerraron las cortinas".

"Yo vi unas personas corriendo, tres personas, y se fueron por Ripley hacia abajo", comentó la mujer.

La balacera al interior del mall obligó a una inmediata intervención policial y, de momento, se desconoce si provino de los asaltantes o de personal de seguridad.

Carabineros informó que no se registraron personas heridas ni lesionadas a raíz de este asalto. Hasta el momento, no hay detenidos por este caso.

La PDI quedó a cargo de la investigación para determinar el avalúo del robo, establecer la dinámica del hecho e identificar a los responsables.