Sujetos armados protagonizaron violento robo en sucursal de telefonía en San Miguel

Un grupo de delincuentes armados perpetró un robo en una sucursal de la compañía telefónica WOM, ubicada en Gran Avenida con Departamental, en la comuna de San Miguel.

Según información preliminar, al menos delincuentes ingresaron al local portando armamento pesado tras llegar al lugar en dos vehículos, los mismos que usaron para huir por la Autopista Central.



La Policía de Investigaciones y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur informaron que durante el asalto, la banda criminal sustrajo más de 50 millones de pesos en equipos tecnológicos, e intimidaron a trabajadores y clientes, quienes resultaron con lesiones leves.

Además, se teoriza una eventual planificación del asalto, ya que el hecho coincidió con una reunión mensual de ejecutivos que se desarrollaba en el segundo piso del edificio, hasta donde los delincuentes subieron para sustraer diversas especies.