Sujetos balearon y robaron 750 mil pesos a hombre que se dirigía a comprar ropa usada

Un hombre que se dirigía a comprar ropa usada para posteriormente comercializarla fue abordado por dos sujetos que lo balearon y le robaron 750 mil pesos en la comuna de Estación Central.

De acuerdo con el inspector PDI Luis Hermosilla, de la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte, "la víctima se dirigía a comprar un fardo de ropa usada a la comuna de Estación Central y, a la altura del Persa Estación, es abordada por dos sujetos, quienes la obligan a ingresar a este local y, una vez en la zona posterior, lo intimidan con un arma de fuego, iniciándose un forcejeo y, a raíz de ello, uno de los sujetos efectúa un disparo, lesionando a la víctima y logrando la sustracción de 750 mil pesos, para luego huir en dirección desconocida".

El afectado, que tiene antecedentes policiales por lesiones menos graves y daños simples, recibió el disparo en una de sus piernas, lo que provocó una fractura. Por último, fue trasladado por personal del SAMU hasta la Posta Central, donde se encuentra internado fuera de riesgo vital.