Sujetos fueron sorprendidos robando un cable de alta energía de $5 millones en Colina

Cinco sujetos fueron detenidos por Carabineros tras ser sorprendidos intentando robar un costoso cable de alta energía desde una empresa en la comuna capitalina de Colina.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados, que hacían patrullajes preventivos, fueron alertados de que los antisociales ingresaron al recinto ubicado en Camino Antiguo a Coquimbo.

Al llegar al lugar, los policías sorprendieron in fraganti a los ladrones, que intentaban sustraer 200 metros del cable de alta energía, avaluado en cinco millones de pesos.

Al avistar a Carabineros, los sujetos intentaron huir, pero fueron alcanzados y la especie robada fue recuperada.

"Carabineros de la Octava Comisaría de Colina fueron alertados de que en una empresa ubicada en Camino Antiguo a Coquimbo se encontró un grupo de individuos robando especies", dijo el capitán Carlos Hernández, subcomisario de la Subcomisaría de Chicureo.

"Al llegar al lugar, sorprendieron a cinco sujetos robando un cable de alta energía de 200 metros, avaluado en cinco millones de pesos. Al intentar huir, fueron detenidos en el lugar gracias al rápido actuar policial", agregó.

"Se recuperaron las especies y los antisociales fueron puestos a disposición del Ministerio Público", cerró el capitán.