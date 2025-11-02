Tour delictual en Concepción: Asaltan dos servicentros de la ruta 150

Un grupo de delincuentes protagonizó la madrugada de este domingo un violento tour delictual en la comuna de Concepción, asaltando varios servicentros ubicados a lo largo de la Ruta 150.

Carabineros informó que los hechos involucraron a cinco sujetos que, con el rostro cubierto, primero atacaron el servicentro Aramco, para luego repetir el mismo modus operandi en una estación Pronto Copec del mismo sector.

El capitán Matías Lara, de la Tercera Comisaría de Penco, detalló que los individuos realizaron un "turbazo" y amenazaron a los trabajadores para sustraer dinero en efectivo, cigarrillos y teléfonos celulares.

"Ingresaron al servicentro y sustrajeron una cantidad de 350 mil pesos en dinero en efectivo. Asimismo, también sustrajeron el teléfono móvil de una de las trabajadoras del local", señaló el oficial.

Tras los robos, los antisociales huyeron en un automóvil MG modelo 5 color gris, con dirección a Penco. Según Carabineros, el vehículo mantenía encargo vigente por robo con intimidación en la comuna de Hualpén.

Hasta el momento, no se registran detenidos y la policía investiga si el grupo estaría vinculado a otros asaltos cometidos en al menos dos servicentros más de la misma ruta.