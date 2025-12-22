Kast emplaza al Gobierno por "amarres": Creo que tiene que evaluar

"La opinión pública no ha tomado bien esta propuesta. Creo que el Gobierno la tiene que evaluar", señaló este lunes el Presidente electo, José Antonio Kast, al abordar la polémica por el protocolo de acuerdo firmado con el sector público, que incluye normas que han sido catalogadas como propicias para instalar "amarres" en cargos y puestos públicos.
El punto de conflicto radica en el artículo 14 del texto, que establece que la no renovación de contratos de trabajadores públicos deberá realizarse mediante un "acto administrativo fundado", prohibiendo que se aluda a las "necesidades del servicio" como única mención para la justificación formal.
Minutos antes de abordar un vuelo con destino a Ecuador, el futuro Mandatario afirmó que "la opinión pública no ha tomado bien esta propuesta", y que incluso "parlamentarios del mismo sector de Gobierno no han recibido bien esta situación".
Debido a esto, Kast advirtió que la administración del Presidente Gabriel Boric "tiene que evaluar (el respaldo a esta medida), porque uno puede tomar una decisión y darse cuenta de que no es va en la línea correcta".
El futuro Mandatario emplaza a un debate donde se expliquen los motivos y reitera su advertencia a quienes busquen "amarrarse a un cargo, que se cuiden". (FOTO: ATON)
Además, cuestionó la idoneidad de la normativa: "¿Es la línea correcta modificar la norma de la permanencia en cargos públicos de ciertos funcionarios a través de una ley de reajuste? Yo creo que no es la manera, pero habrá un debate donde ellos tendrán que explicar los motivos".
Estas declaraciones refuerzan una postura ya expresada por Kast el fin de semana, en su primera entrevista postelectoral, en la que manifestó que "si alguien quiere amarrarse un cargo, que se cuide".