Turbazo a peaje en Acceso Sur terminó con dos asaltantes heridos

Un violento intento de robo se registró la madrugada de este lunes en las casetas de peaje manual en la salida de Tocornal, ubicada en el lateral de la Ruta Acceso Sur, en Puente Alto.

Según la información policial, un grupo de delincuentes intentó acceder a la recaudación utilizando el método del oxicorte. Las casetas, blindadas con puertas de fierro, fueron el objetivo de este asalto, que ocurrió cerca de las 05.00 horas.

Los asaltantes lograron acceder a una de las casetas y llevarse parte del dinero, amenazando con armas de fuego a las trabajadoras presentes. Sin embargo, la situación dio un giro cuando personal de Carabineros, que se encontraba vestido de civil en un vehículo no policial, intervino.

Al verse amenazados por los delincuentes, los funcionarios policiales efectuaron disparos en respuesta, hiriendo a dos de los 10 asaltantes, quienes se encuentran en estado grave.

Intervención policial y escape

“(Los policías) se encuentran con este delito flagrante de un grupo de alrededor de 10 personas que estaban efectuando un robo en la plaza de peaje. Se bajan del vehículo, se identifican como carabineros e inmediatamente son recibidos con disparos por parte de estos individuos, por lo que repelen el ataque usando su arma de servicio y hieren a dos de estos individuos”, detalló el teniente coronel Cristian Márquez, de la Prefectura Santiago Cordillera.

En esta línea, informó que los antisociales “abandonan el lugar en un vehículo hacia el sur, que es recuperado posteriormente en esta misma autopista, más o menos a un kilómetro de esta plaza de peaje”.

Cierre de peaje y congestión vehicular

El procedimiento en desarrollo mantiene cortada la salida de Tocornal, generando alta congestión vehicular.

Los vehículos que se dirigen o buscan ingresar a la comuna de Puente Alto se ven obligados a tomar un desvío significativo: la única y última salida disponible antes de Tocornal es hacia Buin, específicamente en el retorno de la salida El Recurso, un trayecto adicional bastante largo que ha provocado un evidente descontento entre los automovilistas.

La alternativa sugerida para los conductores es utilizar la salida por Gabriela, que es la anterior a Tocornal. Desde allí, pueden tomar la Avenida Tocornal para dirigirse hacia Puente Alto, evitando así el sector afectado por el cierre.