Violento asalto a Servipag terminó con cinco detenidos en Valparaíso

Un violento asalto a una sucursal de Servipag ubicada en la esquina de calle Pedro Montt con Rawson, en pleno centro de Valparaíso, terminó con cinco delincuentes detenidos tras una intensa persecución que incluyó intercambio de disparos.

Según información policial, la banda delictual llegó al lugar a bordo de un furgón blanco y, para facilitar su ingreso y engañar a los presentes, vestían casacas de seguridad privada, simulando ser vigilantes.

"Intimidaron al personal y a una de funcionaria le propinan un golpe en la cabeza con una de las armas que portaban. Luego de esto, se activó todo un protocolo a raíz de la alarma que se generó por este robo", detalló el mayor Javier Oportus de Carabineros.

Durante la persecución "hubo un enfrentamiento a disparos, pero no tenemos transeúntes ni carabineros lesionados", agregó el oficial de la Segunda Comisaría Central Valparaíso.

Oportus detalló que los sujetos fueron detenidos en el sector de Cerro Las Cañas y serán investigados por su eventual "participación (en el robo)".

Posible vínculo con otro robo

El fiscal Elizardo Tapia informó que la patente del furgón blanco incautado en el procedimiento coincide con el vehículo utilizado en un asalto a una sucursal de ServiEstado ocurrido en marzo, también en Valparaíso.

Por lo anterior, el Ministerio Público indaga si los cinco detenidos forman parte de la misma banda que perpetró aquel robo y que, hasta la fecha, mantenía a varios de sus integrantes en libertad.

Servipag condenó el robo

Servipag emitió una declaración pública en la que condenó el hecho e informó que "fueron agredidos dos colaboradores", quienes debieron ser "atendidos rápidamente y se encuentran sin lesiones de consideración".

"Debido a la contingencia, la sucursal permanecerá sin atención hasta nuevo aviso", complementó.