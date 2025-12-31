Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Violento asalto en San Bernardo: PDI baleó a delincuente que encañonó a una familia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Una familia que se preparaba para sus vacaciones de fin de año fue abordada por cuatro sujetos.

Un detective de franco intervino para frustrar el robo, hiriendo a uno de los asaltantes.

Violento asalto en San Bernardo: PDI baleó a delincuente que encañonó a una familia
 ATON (referencial)
Una mañana de terror vivió una familia en la calle Francisco Antonio Encina, en la comuna de San Bernardo, donde un matrimonio y sus cinco hijos (de entre 4 y 15 años) cargaban su vehículo para salir de vacaciones a la playa por fin de año, fueron abordados por una banda de cuatro delincuentes armados.

El asalto destacó por su extrema violencia. Según el testimonio de los familiares, los antisociales apuntaron con armas de fuego a la cabeza de los menores de edad para concretar el robo de sus pertenencias y del vehículo familiar.

El abuelo de los niños afectados entregó un desgarrador relato de lo sucedido: "Entraron dos gallos armados y apuntaron a mis nietos en la cabeza. Estaban cargando el vehículo para irse a la playa por fin de año y les quitaron todo", indicó.

Sin embargo, el plan de los delincuentes se vio interrumpido por la acción de un vecino del sector. Se trataba de un detective de la PDI que se encontraba de franco, paseando a su mascota. Al percatarse del asalto, el funcionario hizo uso de su arma de servicio para repeler el ataque, logrando herir a uno de los asaltantes en una pierna.

Pese a la intervención, el resto de la banda logró huir del lugar a bordo del vehículo familiar sustraído y en el automóvil en el que llegaron originalmente.

El delincuente herido, en tanto, fue detenido y trasladado a un centro asistencial, donde se encuentra bajo custodia policial y fuera de riesgo vital.

La PDI realiza intensas diligencias en la zona sur de Santiago para dar con el paradero de los delincuentes que huyeron y recuperar el vehículo de la familia.

