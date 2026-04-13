Violento turbazo afectó a familia en Santiago Centro

Un violento robo, bajo la modalidad del "turbazo", afectó a una familia de Santiago Centro durante la madrugada de este lunes.

Según la información preliminar, el hecho, ocurrido en una vivienda ubicada en calle Rogelio Ugarte, en el sector de Matta Sur, se dio cuando un grupo de delincuentes vulneró los accesos principales, registró la casa y se llevó varios objetos de valor.

Las víctimas precisaron que los delincuentes se llevaron especies avaluadas en cerca de cuatro millones de pesos.

Entre los habitantes se encontraba una adulta mayor, quuien sufrió una crisis de pánico y motivó a los delincuentes a irse del lugar, por el riesgo de salud que tenía esta persona.

El dueño de casa relató que "me pusieron un destornillador en la guata, un cuchillo en el cuello y (me decía) 'pásame la plata, que esto es un dato, ¿dónde está? Sabemos que tienen la plata'. Al suelo. Mi señora por otro lado gritando que tenemos una hija chica, que por favor no le hagan daño".

"Eran puros menores de edad. Y yo le dije a la persona: 'oye, párenle un poco, ya llévate lo que quieras, pero para porque a mi suegra le está dando un ataque al corazón y se va a morir'. Entonces ahí el tipo dijo "ya, vámonos, vámonos, arranquemos, arranquemos'", detalló.

Los habitantes de la casa fueron víctima de la intimidación de estos antisociales, aunque, según las primeras informaciones, el hecho no dejó personas lesionadas.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones para realizar las diligencias investigativas y dar con el paradero de los delincuentes.