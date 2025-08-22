Willy Sabor fue golpeado en violento asalto en Cerro Navia

El comediante Andrés González Bravo, más conocido como Willy Sabor, fue víctima de un violento asalto en la comuna de Cerro Navia, donde un grupo de delincuentes armados lo golpeó y le robó.

El humorista y panelista del programa Hay Que Decirlo se encontraba acompañado de un amigo cuando fueron abordados por un grupo de delincuentes armados, quienes los golpearon y les robaron pertenencias, incluyendo los teléfonos celulares y el automóvil del acompañante de González.

La noticia fue revelada en vivo por Paulina Nin, compañera del artista en el espacio de farándula de Canal 13. "A Willy, hace muy pocos minutos atrás, lo asaltaron con mucha violencia en la comuna de Cerro Navia (...) Gracias a Dios no está grave. Los dos están bien", señaló la comunicadora en vivo.

De acuerdo a la información preliminar, Willy Sabor recibió un fuerte golpe en la cabeza, aunque sin mayores complicaciones. Pese a la agresión, tanto él como su acompañante concurrieron a denunciar lo sucedido a Carabineros.

Más tarde, el propio humorista entregó detalles de lo ocurrido, asegurando que el asalto habría sido planificado. Según explicó, los atacantes engañaron a su amigo simulando una transacción para la compra de un teléfono celular, instancia en la que finalmente concretaron el violento robo.