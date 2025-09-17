San Joaquín: Dos hombres fueron baleados desde un vehículo

Dos hombres que se encontraban al interior de un vehículo fueron baleados desde otro auto la noche del martes en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín.

Tras el ataque, intentaron trasladarse por sus propios medios hasta el Hospital Barros Luco, pero el vehículo se averió en el camino, por la gran cantidad de disparos recibida, de modo que tuvieron que caminar hasta ese recinto asistencial.

Según indicó esta madrugada el fiscal Sebastián Gana, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), "uno de ellos se encuentra siendo intervenido, y el otro está fuera de riesgo vital".