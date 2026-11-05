San Miguel: tres detenidas en casino clandestino, incluidas dos jugadoras adultas mayores

Un operativo policial permitió la incautación de 71 máquinas tragamonedas en un casino clandestino ubicado en Gran Avenida, en la comuna de San Miguel.

El procedimiento terminó con tres personas detenidas, entre ellas la encargada del establecimiento, una ciudadana china, además de dos adultas mayores que se encontraban jugando en el lugar.

Según informó la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, el operativo permitió decomisar "más de 100 millones de pesos en especies".

La jefa comunal señaló que los antecedentes quedaron en manos de Carabineros y del fiscal de flagrancia, con el objetivo de avanzar en el procedimiento correspondiente.

Además, manifestó que esperan que el establecimiento sea "definitivamente clausurado".