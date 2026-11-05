Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.6°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: País | Policial

San Miguel: tres detenidas en casino clandestino, incluidas dos jugadoras adultas mayores

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Operativo policial en Gran Avenida terminó con la incautación de 71 tragamonedas.

San Miguel: tres detenidas en casino clandestino, incluidas dos jugadoras adultas mayores
 ATON archivo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un operativo policial permitió la incautación de 71 máquinas tragamonedas en un casino clandestino ubicado en Gran Avenida, en la comuna de San Miguel.

El procedimiento terminó con tres personas detenidas, entre ellas la encargada del establecimiento, una ciudadana china, además de dos adultas mayores que se encontraban jugando en el lugar.

Según informó la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, el operativo permitió decomisar "más de 100 millones de pesos en especies".

La jefa comunal señaló que los antecedentes quedaron en manos de Carabineros y del fiscal de flagrancia, con el objetivo de avanzar en el procedimiento correspondiente.

Además, manifestó que esperan que el establecimiento sea "definitivamente clausurado".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada