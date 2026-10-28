Carabineros investiga secuestro en San Bernardo: Delincuentes exigieron pago de 50 millones

Personal de Carabineros llegó en la mañana de este miércoles hasta una fábrica abandonada en Quinta Normal en el marco de una investigación por un secuestro.

El operativo se lleva a cabo en Salvador Gutiérrez con Radal, en un recinto abandonado por Lefersa hace 10 años, tras una denuncia por un secuestro ocurrido en la comuna de San Bernardo.

Los sujetos, de nacionalidad extranjera, habían pedido a la familia el pago de 50 millones de pesos para su liberación, monto que no ha sido pagado hasta el momento.

El fiscal Marcelo Vega comentó que "ingresó un procedimiento por un delito de secuestro, por el propio carácter del delito no me puedo referir mucho más allá, pero sí confirmar que estamos efectuando diligencias investigativas. El fiscal de turno que mantiene ese procedimiento está realizando diligencias con el equipo OS9 de Carabineros y se están llevando adelante una serie de acciones para poder dilucidarlo".

En el operativo dos personas fueron conducidas por Carabineros, calificados como "sujetos de interés" y se retiró del lugar una gran cantidad de marihuana incautada y presuntamente armas de fuego.