Investigan "secuestro exprés" de un adolescente en Providencia

El Ministerio Público investiga un "secuestro exprés" del que fue víctima un adolescente de 14 años el pasado martes 18 de enero, a plena luz del día, por las calles de la comuna de Providencia, en la zona nororiente del Gran Santiago.

El hecho ocurrió en los alrededores del Metro Inés de Suárez (Línea 6). Un hombre "lo seguía, lo miraba", ante lo cuál el menor "apuró la marcha por la vereda sur, entró a un local para intentar despistarlo, pero igual lo siguió", comenzó relatando Luis, padre del joven, en un reportaje de T13.

El adolescente "estuvo un instante y salió rápido". En tanto, el sujeto y otro tipos "también entraron un instante a la pizzería y salieron con él (...) Él apuró la marcha y más menos pasado el parque Inés de Suárez lo abordaron", prosiguió el progenitor.

Un testigo dijo haber visto que un hombre más alto mantenía abrazado al menor por los hombros. "Lo traía pegado, el niño no lo abrazó. Me acerqué caminando y miré muy bien al tipo. Tenía una mirada de maldad. Ahí me saltó la alarma", expresó. Momentos después llegó un vehículo blanco sin patente, donde fue subido el adolescente, aseguró. Tras ello dio aviso a Seguridad Ciudadana.

Luis detalló que a su hijo "le registraron la mochila, le quitaron su ropa, su celular, las zapatillas del fútbol y acto seguido me mandó un WhatsApp diciéndome que necesitaba 100 mil pesos", dinero que -según ese texto- eran presuntamente para pagarle a un amigo a quien le había roto el celular.

Hecha la transacción, los sujetos fueron hasta el puente Purísima, en pleno centro Santiago, donde liberaron al menor tras retenerlo por más de una hora.

"Hay que estar atentos a este tipo de delitos, pero tenemos información de que este es un hecho puntual", respondió en el reportaje el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado.

El citado medio intentó contactar a la Fiscalía Metropolitana Oriente, pero desde ésta optaron por referirse al hecho debido a que involucra a un menor de edad. Las diligencia investigativas las realiza el OS9 de Carabineros.