Prisión preventiva para imputado clave en secuestro de exalcalde de Macul

En prisión preventiva quedó este lunes un sujeto vinculado con el secuestro del exalcalde de Macul Gonzalo Montoya, ocurrido a fines de junio.

Según la información revelado, este individuo habría desempeñado un rol clave en el secuestro del otrora jefe comunal, lo que justificó la medida cautelar más gravosa dictada por la justicia.

En una jornada con diversas audiencias en el Centro de Justicia, también se formalizará a Alfredo Henríquez, también conocido como "Gordo Alex", quien es investigado en el secuestro y posterior homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.