Familiares de adolescente desaparecida en Arica denunciaron falta de apoyo

Cerca de una veintena de personas, entre familiares y amigos, protestaron en las afueras de la Aldea SOS en Arica tras la desaparición de una adolescente de 14 años desde el lugar el pasado sábado 22 de Agosto.

La madre de la adolescente alegó que recién fue notificada el día domingo de la desaparición y que ella misma tuvo que interponer una denuncia, ya que según ella, ni Sename ni Aldeas SOS habían realizado el proceso.

"No sé qué hacer. Fui al Juzgado de Familia y me dicen que nadie les había informado nada. La policía me dice que no ha recibido nada y yo tengo la copia del correo. La hemos buscado por todos lados y tengo miedo", expresó la madre de Nayareth Maita.

Abandono

Desde Aldeas SOS emitieron un comunicado indicando que la menor habría hecho abandono del programa junto a otro menor de edad el día domingo, y que la institución activó todos los protocolos e informó a Sename y Carabineros de la situación. También agregaron que la menor se encontraba bajo protección por vulneración de derechos derivada desde el Sename.

El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, comisario Álvaro Astroza, indicó que la institución se encuentra actualmente buscando a la menor a nivel regional, y que, efectivamente, fue la familia quien puso la denuncia.

"De acuerdo a la solicitud de la familia de la menor iniciamos de inmediato la búsqueda y el registro del lugar de acuerdo con los antecedentes entregados. Nosotros gestionamos la orden de investigar e iniciamos las diligencias para la búsqueda", indicó Astroza.

Desde la Dirección Regional del Servicio Nacional de Menores (Sename) declinaron referirse a la situación, indicando que solo Aldeas SOS hablaría del tema y que al ser un organismo no dependiente no entregarían mayor información sobre el caso ni porque no denunciaron la desaparición.

Transmisión de la protesta contra Sename y Aldea SOS en Arica