Sujeto encañonó con una escopeta a trabajador que arreglaba fibra óptica en Pedro Aguirre Cerda

Momentos de terror vivió un trabajador de la empresa de telefonía Mundo cuando este miércoles acudió hasta calle Ismael, en Pedro Aguirre Cerda, para reparar la fibra óptica del sector.

El trabajador, junto a otros compañeros, reparaban la conexión cuando un vecino se acercó a ellos con una escopeta y encañonó al hombre a quien además le robó algunas especies, tras lo cual se volvió nuevamente a su casa.

El mayor Ricardo Díaz, comisario de la 51 Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, explicó que "cuando llega personal de Carabineros, (el hombre) hace caso omiso a salir del recinto por cuanto nosotros aplicamos el protocolo, solicitamos la activación y el ingreso (a la casa). Personal del GOPE procede a la detención de esta persona, un imputado de 59 años de edad, chileno, que presenta antecedentes penales".

El trabajador, por su parte, relató que "llegó el caballero con una escopeta amenazándonos que nos iba a matar, que no podíamos trabar, que le habíamos cortado el internet y a mí me puso la escopeta en la cara. Estoy que reviento, que lloro por dentro, porque gracias a Dios no pasó nada más, sino estaría tirado ahí si aprieta el gatillo".

El detenido cuenta una serie de antecedentes policiales y pasará a control de detención por amenazas de muerte y porte ilegal de arma de fuego.